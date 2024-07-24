Кияни просять встановити на світлофорах сонячні панелі — петиція

Через часті відключення електроенергії у Києві не працюють світлофори. У зв’язку з цим, кияни звертаються до влади з проханням встановити сонячні панелі на світлофорах, що регулюють рух на дорогах з двома і більше смугами в обох напрямках.

Про це йдеться в петиції, розміщеній на сайті Київської міської ради.

Авторка петиції, зазначає, що на дорогах з інтенсивним рухом і відсутністю безпечних острівців для пішоходів перехід вулиці стає дуже небезпечним. Світлофори можуть значно підвищити безпеку пішоходів і допомогти в регулюванні автомобільного руху.

“Подібні світлофори вже встановлені в деяких містах України: Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську та Чернівцях. Закликаю місцеву владу розглянути можливість встановлення сонячних панелей на світлофорах на дорогах з двома і більше смугами в обох напрямках руху”, – йдеться у тексті петиції.

Наразі звернення до Київради підписали понад 4600 киян. Для розгляду петиції депутатами необхідно зібрати 6000 голосів.

Фото: Луцька міська рада