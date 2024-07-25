Місця для паркування в Києві здаватимуть в оренду лише через онлайн-аукціони
Місця для паркування в Києві здаватимуть в оренду лише через онлайн-аукціони.
Про це повідомляють в КМДА.
15 липня 2024 року "Київтранспарксервіс" затвердив нову процедуру здачі в оренду майданчиків для паркування. Згідно з нею, договори укладатимуться виключно через онлайн-аукціони.
Наразі вже виставили на торги перші лоти в Голосіївському районі:
- майданчик на проспекті Науки, 119Б, що має 31 платне місце та 3 безкоштовні місця для людей з інвалідністю. Ціна одного паркомісця на день стартує з 6.5 гривень;
- майданчик на вулиці Саперно-Слобідська, 8-10 на 60 місць для платного паркування та 7 місць для безоплатного паркування людей з інвалідністю. Стартова вартість одного паркомісця на день складає 6.5 гривень.
Участь у торгах за паркувальні майданчики може взяти кожен охочий за умови попередньої реєстрації. Торги проведуть 30 липня.
Фото: КиївВлада
Опубліковано: 25 липня 2024
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