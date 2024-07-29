Рух оновленою ділянкою Кільцевої дороги у Києві відкриють наприкінці літа

Півторакілометрову ділянку Великої кільцевої дороги — від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе відкриють наприкінці літа.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Роботи на ділянці розпочали у вересні 2023 року.

Наразі фахівці завершили влаштування мережі дощової каналізації та підготували щебеневу основу, на яку влаштовують три шари асфальту.

За словами Віталія Кличка, капремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар’єрності. Зокрема, на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку. А на перехресті вул. Григоровича-Барського з Кільцевою дорогою переоблаштували підземний пішохідний перехід пандусами.

“Рух великою оновленою ділянкою відкриємо наприкінці літа. Благоустрій на об’єкті завершать у вересні”, — написав Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко