Рух оновленою ділянкою Кільцевої дороги у Києві відкриють наприкінці літа

266
Наталія Габрух
share share

Півторакілометрову ділянку Великої кільцевої дороги — від Жулянського шляхопроводу до повороту в місто Вишневе відкриють наприкінці літа.

Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко.

Роботи на ділянці розпочали у вересні 2023 року.

Наразі фахівці завершили влаштування мережі дощової каналізації та підготували щебеневу основу, на яку влаштовують три шари асфальту.

За словами Віталія Кличка, капремонт здійснюють з урахуванням принципів безбар’єрності. Зокрема, на пішохідних переходах понизять бордюри та облаштують тактильну плитку. А на перехресті вул. Григоровича-Барського з Кільцевою дорогою переоблаштували підземний пішохідний перехід пандусами.

“Рух великою оновленою ділянкою відкриємо наприкінці літа. Благоустрій на об’єкті завершать у вересні”, — написав Віталій Кличко.

Фото: Віталій Кличко

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 29 липня 2024
share share
На Львівщині створять шість нових туристичних маршрутів: що ще передбачено проєктом На Львівщині створять шість нових туристичних маршрутів: що ще передбачено проєктом Під Києвом працює жіноча мобільна група ППО “Бучанські відьми”, яка збиває шахеди Під Києвом працює жіноча мобільна група ППО “Бучанські відьми”, яка збиває шахеди Книгарня "Сенс" приймає російськомовні книги на переробку, аби підтримати збір на ППО Книгарня "Сенс" приймає російськомовні книги на переробку, аби підтримати збір на ППО Петиція щодо захисту гори Юрковиця набрала необхідні голоси Петиція щодо захисту гори Юрковиця набрала необхідні голоси
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.