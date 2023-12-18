У Києві відновили рух ще однією ділянкою Кільцевої дороги

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Валерія Гуржий
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У Києві відновили рух ділянкою Кільцевої дороги від повороту в місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Про це повідомили у КМДА.

У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також фахівці облаштували новий дорожній одяг – конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.

Із наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки.

Раніше ми писали, що у Києві завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.

Фото: Київавтодор

Чекали на відкриття цієї ділянки?
Опубліковано: 18 грудня 2023
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