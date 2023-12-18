У Києві відновили рух ще однією ділянкою Кільцевої дороги

У Києві відновили рух ділянкою Кільцевої дороги від повороту в місто Вишневе до Жулянського шляхопроводу.
Про це повідомили у КМДА.
У межах капітального ремонту дорожники проклали 1,5 км нових інженерних мереж дощової каналізації. Також фахівці облаштували новий дорожній одяг – конструкцію проїжджої частини автомобільної дороги.
Із наступного року планується продовження капітального ремонту Кільцевої дороги цієї ділянки.
Раніше ми писали, що у Києві завершили будівництво нової – вже третьої - ділянки Великої кільцевої дороги від вулиці Богатирської до Оболонського проспекту.
Фото: Київавтодор