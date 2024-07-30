В Одесі перейменували центральну площу і десятки вулиць: які назви з’явилися

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Наталія Габрух
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Міська влада Одеси за законом про деколонізацію вирішила перейменувати низку вулиць міста.

Про це повідомила заступниця голови департаменту культури ОВА Ярослава Різникова.

Думська площа в Одесі тепер називатиметься Біржовою, оскільки мерія розміщується в будівлі Старої одеської біржі. Вулиця Льва Толстого носитиме ім'я відомої режисерки Кіри Муратової.

Провулок Ляпунова назвали ім’ям художника Олександра Ройтбурда. Він розташований біля одеського Художнього музею, директором якого працював митець до свої смерті у 2021 році.

Вулиця Пушкінська поверне колишню назву і стане Італійською.

Крім цього, перейменували три великих проспекти в Одесі:

  • проспект Академіка Глушка — Ярослава Мудрого;
  • проспект Добровольського — Володимира Великого;
  • проспект Гагаріна — Лесі Українки.

Також нові назви дали низці пронумерованих провулків Тімірязєва — Гетьманський, Гайдамацький, Козацький, Характерників, Кобзарський.

З повним списком перейменувань можна ознайомитися на сайті видання “Думська”.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 30 липня 2024
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