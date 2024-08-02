Паркомісця для батьків із дітьми можуть з'явитися у Львові

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Ірина Маймур
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Паркомісця для батьків із дітьми можуть з'явитися у Львові.

Про це повідомили за підсумками комісії законності, депутатської діяльності, свободи слова та безпеки.

Йдеться про водіїв, у яких є діти до трьох років і вони їздять у дитячих візочках. Відповідно, аби фіксувати дитину в автомобілі, потрібно більше паркомісце.

Така практика давно поширена в світі, однак раніше в Україні правила дорожнього руху не передбачали відповідних дорожніх розміток, зазначили депутати.

“Наприклад, є ідея зробити п’ять відсотків місць для електроавтомобілів на майданчиках для паркування транспортних засобів. Але досі немає паркомісць для батьків із дітьми”, – повідомила голова комісії.

Депутати доручили департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури проаналізувати можливість і локації облаштування спеціальних паркомісць для батьків із дітьми. Після цього відповідні зміни зможуть внести до Положення про паркування транспортних засобів на території Львівської громади.

Фото ілюстративне: Андрій Кузьма/”Твоє місто”

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Опубліковано: 02 серпня 2024
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