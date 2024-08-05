У Києві за пів року зросли ціни на первинному ринку нерухомості: яка ситуація на вторинці

За останніх пів року ціни на нерухомість у Києві на первинному ринку зросли, але впали на вториному.

Про це йдеться у статистиці на сайті ЛУН.

Первинний ринок нерухомості

В середньому на первиному ринку ціна за один квадратний метр складає 52 тисячі гривень, що на 4% більше за останні пів року. Якщо брати ЖК економ класу, то там середня ціна за квадратний метр складає – 40 600 грн, комфорт класу – 42 500 грн, бізнес класу – 72 100 грн, преміум класу – 110 500 грн.

Вторинний ринок нерухомості

В середньому ціна на 1-кімнатну квартиру у Києві складає 60 тисяч доларів, що на 5% менше за останні пів року, 2-кімнатної квартири – 90 тисяч доларів, що на 8% менше за останні пів року, 3-кімнатної – 130 тисяч доларів, що на 6% менше за останні пів року.

На ціну впливає район розташування нерухомості:

Печерський: 1-кімнатні — 110 тис. доларів, 2-кімнатні — 180 тис. доларів, 3-кімнатна – 318 тис. доларів

Шевченківський: 1-кімнатні — 80 тис. доларів, 2-кімнатні — 100 тис. доларів, 3-кімнатна – 190 тис. доларів

Голосіївський: 1-кімнатні — 72, 5 тис. доларів, 2-кімнатні — 110 тис. доларів, 3-кімнатна - 140 тис. доларів

Дарницький: 1-кімнатні– 65 тис. доларів, 2 кімнатні –89 тис. доларів, 3 кімнатні – 110 тис. доларів

Подільський: 1-кімнатні– 70 тис. доларів, 2 кімнатні – 104 тис. доларів, 3 кімнатні – 120 тис. доларів

Дніпровський: 1-кімнатні– 52 тис. доларів, 2 кімнатні – 65 тис. доларів, 3 кімнатні – 95 тис. доларів

Солом'янський: 1-кімнатні– 57 тис. доларів, 2 кімнатні – 80 тис. доларів, 3 кімнатні – 128,5 тис. доларів

Оболонський: 1-кімнатні — 52 тис. доларів, 2-кімнатні — 65 тис. доларів, 3-кімнатні – 99 тис. доларів

Святошинський: 1-кімнатні — 46 тис. доларів, 2-кімнатні — 60 тис. доларів, 3-кімнатні – 77 тис. доларів

Деснянський: 1-кімнатні — 41,7 тис. доларів, 2-кімнатні — 55 тис. доларів, 3-кімнатні – 68 тис. доларів

Фото: ЛУН