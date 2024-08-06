У Києві планують дерусифікувати ще 11 вулиць: які назви з’являться

У Києві хочуть перейменувати ще понад десять вулиць та провулків, назви яких пов'язані з російськими діячами.

Відповідні проєкти рішень днями опублікували на сайті Київради.

Перейменувати планують вулиці і провулки, які зараз носять імена таких російських культурних та військових діячів як Іван Тургенєв, Сергій Єсенін, Федір Достоєвський, Костянтин Станіславський, Валерій Брюсов, Павло Нахімов, Петро Чаадаєв та інші.

Вказані вулиці хочуть назвати на честь українських діячів та учасників російсько-української війни. Обрані варіанти назв набрали найбільше голосів під час опитування у застосунку “Київ Цифровий”.

Як хочуть перейменувати вулиці:

вул. Івана Тургенєва у Дарницькому районі — на вул. Миколи Волковича (хірурга, доктора медицини, академіка ВУАН);

вул. Стрілкову в Голосіївському районі — на вул. Олега Дідушка (солдата Національної гвардії України, учасника Революції Гідності, що брав участь у звільненні Слов'янська та загинув під Дебальцевим);

вул. Костянтина Заслонова у Дарницькому районі — на вул. Геннадія Афанасьєва (політичного в’язня Кремля, старшого солдата Сил ТрО ЗСУ, учасника боїв з російськими окупантами у Київській, Харківській, Донецькій та Луганській областях, що загинув у бою);

вул. Петра Чаадаєва у Дніпровському районі — на вул. Єлизавети Шахатуні (однієї з засновників державного підприємства “Антонов” і керівниці напряму забезпечення міцності і ресурсу літаків АН);

вул. Нахімова у Подільському районі — на вул. Миколи Кравченка (українського громадського і політичного діяча, історика, ідеолога Азовського руху, ветерана полку ”Азов”, що загинув у 2022 році);

вул. Станіславського у Печерському районі — на вул. Богдана Ступки (українського актора театру і кіно);

вул. Сергія Єсеніна у Святошинському районі — на вул. Скарбову (на честь історичної місцевості Скарбовий ліс, в напрямку якої проходить вулиця);

пров. Достоєвського у Подільському районі — на пров. Максима Кривцова (українського поета, громадського діяча, добровольця, військовослужбовця);

пров. Вешенського у Деснянському районі — на пров. В'ячеслава Радіонова (українського військового льотчика, Героя України, що загинув у 2022 році);

вул. Брюсова у Подільському районі — на вул. Валентини Радзимовської (професорки, докторки медичних та фізіологічних наук, засновниці української школи фізіологів і біохіміків);

вул. Боткіна у Солом'янському районі — на вул. Професора Михайла Павловського (українського вченого у галузях механіки та економіки, громадського та державного діяча).

Рішення про перейменування вулиць має ухвалити Київрада на одному з наступних засідань.

Фото: Укрінформ