У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман.

Про це повідомляє ГО “Кримські татари Одещини”.

Простір запрацює за декілька тижнів. Наразі там триває ремонт.

Мусульмани, які служать в українській армії, зможуть збиратися й ділитися досвідом, молитися та отримувати психологічну підтримку. Також там планують допомагати з працевлаштуванням, надавати юридичні консультації і підтримувати сім’ї військовослужбовців.

У просторі буде чотири кімнати: хол, намазхана (місце для молитви), кімната для навчальних сесій та кімната для капелана і юристів.

Простір зможуть відвідувати як чоловіки, так і жінки, що сповідують іслам, а усі послуги будуть безкоштовними.

Фото: ГО “Кримські татари Одещини”; Суспільне Крим