У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман
У Києві відкриють перший в Україні ветеранський простір для мусульман.
Про це повідомляє ГО “Кримські татари Одещини”.
Простір запрацює за декілька тижнів. Наразі там триває ремонт.
Мусульмани, які служать в українській армії, зможуть збиратися й ділитися досвідом, молитися та отримувати психологічну підтримку. Також там планують допомагати з працевлаштуванням, надавати юридичні консультації і підтримувати сім’ї військовослужбовців.
У просторі буде чотири кімнати: хол, намазхана (місце для молитви), кімната для навчальних сесій та кімната для капелана і юристів.
Простір зможуть відвідувати як чоловіки, так і жінки, що сповідують іслам, а усі послуги будуть безкоштовними.
Фото: ГО “Кримські татари Одещини”; Суспільне Крим
Опубліковано: 07 серпня 2024