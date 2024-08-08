Стало відомо, чому трамвай на Глибочицькій зійшов з рейок: подробиці

Причиною ДТП за участю трамвая на вулиці Глибочицькій стали необережні дії водія, який під час зупинки на перемикачі порушив декілька правил експлуатації.

Про це стало відомо під час розслідування у "Київпастранс", повідомляє КМДА.

Зазначається, що внаслідок необережних дій водія, який у порушення регламенту перебував поза транспортним засобом, знеструмлений трамвай опинився на схилі з вимкненими стоянковими гальмами. Це й спричинило неконтрольований рух вагона.

На час проведення необхідних службових і слідчих дій водія відсторонили від роботи. Також оголосили догани заступнику директора з експлуатації транспорту та начальнику відділу з безпеки руху ТРЕД імені Т. Шевченка.

На підприємстві також зазначили, що за результатами технічного обстеження вагона транспортний засіб перебував у справному стані. Причиною аварії став винятково людський фактор. Окрім того, в усіх депо "Київпастранс" із водіями та відповідальними за експлуатацію рухомого складу особами, окрім планових, провели й позапланові інструктажі щодо дотримання правил експлуатації електротранспорту.

Остаточні результати щодо причин і наслідків ДТП встановлять правоохоронні органи.

Раніше ми писали, що у Києві на вулиці Глибочицькій трамвай зійшов з рейок та потрощив машини. Також внаслідок події постраждало шестеро людей.

Фото: Національна поліція Києва