У Києві пропонують встановити пам'ятник Симону Петлюрі — петиція

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Ірина Маймур
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У Києві пропонують встановити пам'ятник Симону Петлюрі.

Відповідна петиція з’явилася на офіційному сайті Київської міської ради.

У ній автор Данііл Шаповалов наголосив на важливій ролі Симона Петлюри у формуванні української державності на початку XX століття.

Автор звернення пропонує встановити монумент на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка на місці демонтованого радянського пам'ятника Щорсу.

“Нині в столиці є вулиця, яка була названа на його честь. Пролягає від Вокзальної площі до бульвару Тараса Шевченка. Нині на перетині вулиці та бульвару є пустий постамент, він пам'ятника радянських часів. На мою думку, це місце є непоганим для встановлення пам'ятника Симону Петлюрі”, — йдеться в петиції.

Фото: Український інститут національної пам'яті

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Опубліковано: 08 серпня 2024
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