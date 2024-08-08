У Києві пропонують встановити пам'ятник Симону Петлюрі — петиція

У Києві пропонують встановити пам'ятник Симону Петлюрі.

Відповідна петиція з’явилася на офіційному сайті Київської міської ради.

У ній автор Данііл Шаповалов наголосив на важливій ролі Симона Петлюри у формуванні української державності на початку XX століття.

Автор звернення пропонує встановити монумент на перетині вулиці Симона Петлюри та бульвару Тараса Шевченка на місці демонтованого радянського пам'ятника Щорсу.

“Нині в столиці є вулиця, яка була названа на його честь. Пролягає від Вокзальної площі до бульвару Тараса Шевченка. Нині на перетині вулиці та бульвару є пустий постамент, він пам'ятника радянських часів. На мою думку, це місце є непоганим для встановлення пам'ятника Симону Петлюрі”, — йдеться в петиції.

Фото: Український інститут національної пам'яті