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У Швеції створили квартири площею 1,9 кв. м, щоби показати масштаб житлової кризи серед молоді

Кирило Шостак 26 серпня 2026
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Шведська девелоперська компанія Riksbyggen разом із креативною агенцією BBDO Nordics створила три мікроквартири, щоб наочно показати, яке житло сьогодні може дозволити собі середньостатистичний 25-річний мешканець країни. Про це розповідає Deezen.

Найменша квартира має площу лише 1,9 кв. м. Її розмір розрахували для Стокгольма. Для Гетеборга створили квартиру площею 3,1 кв. м, а для Умео — 4,5 кв. м.

Розміри визначили за спеціальним індексом Riksbyggen, який враховує середній дохід молодої людини, її заощадження, ціни на нерухомість та умови іпотечного кредитування.

«Ми бачимо цифри й статистику всюди, але вони легко стають абстрактними. Тому ми хотіли показати, скільки житла середньостатистичний 25-річний може дозволити собі сьогодні», — пояснив артдиректор BBDO Nordics Антон Болін.

Кожну з трьох мікроквартир оформили у впізнаваному шведському стилі. Стокгольмському варіанту надали риси архітектури початку XX століття: жовтий фасад, паркет-ялинка, ліпнина. Другий варіант натхнений функціоналізмом 1930–1940-х років, а третій має сучасніший дизайн із цегляним фасадом, тут використали прості матеріали.

Автори навмисно вдалися до звичних для Швеції архітектурних деталей, але зменшили їх до незвичного масштабу, щоб підкреслити проблему недоступності житла.

За словами Боліна, приблизно кожен п’ятий молодий швед досі живе з батьками. Проєкт запустили напередодні парламентських виборів у Швеції у вересні 2026 року, сподіваючись привернути більше уваги до житлової політики та доступності нерухомості.

Раніше ми писали, що на Сицилії можна купити будинок лише за 1 євро. Місцева влада сподівається таким чином відродити історичний центр Наро та залучити нових мешканців і туристів. Купувати нерухомість можуть як італійці, так і іноземці, якщо вони готові відповідати місцевим вимогам.

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