Руперт Ґрінт повернеться до ролі Рона Візлі з «Гаррі Поттера» в театральній постановці на Бродвеї

Руперт Ґрінт, який зіграв Рона Візлі у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера, повернеться до цієї ролі на Бродвеї. Він приєднається до постановки «Гаррі Поттер і прокляте дитя» у лютому 2027 року, пише Deadline.
Ґрінт гратиме дорослого Рона Візлі протягом 17 тижнів — із 2 лютого до 30 травня 2027 року — у Lyric Theatre в Нью-Йорку. Він замінить Тома Фелтона, який зараз виконує роль Драко Малфоя у виставі та має залишити постановку 3 січня.
«Рон Візлі був частиною мене з 11 років, і я не можу дочекатися, щоб зустрітися з ним знову на цьому етапі життя», — сказав Ґрінт. Актор зазначив, що повернення до персонажа буде для нього особливим, оскільки тепер вони обоє — батьки.
Rupert Grint has joined the cast of “Harry Potter and the Cursed Child” on Broadway, where he'll play an adult version of his iconic role as Ron Weasley.— Variety (@Variety) August 26, 2026
The actor will appear on Broadway from Feb. 2 to May 30, 2027.https://t.co/KejKXUFNrD pic.twitter.com/U18WwEYvrF
Поява Фелтона в «Проклятому дитяті» торік помітно вплинула на касові збори вистави: після його дебюту в листопаді продаж квитків і відвідуваність зросли.
«Гаррі Поттер і прокляте дитя» розповідає історію дорослого Гаррі Поттера та його сина Альбуса, який навчається у Гоґвортсі. Події вистави відбуваються через 19 років після завершення історії, показаної в книгах Джоан Ролінґ.
Ґрінт уже має досвід роботи на Бродвеї — 2014 року він дебютував там у виставі «It's Only a Play». Також актор виступав на лондонському Вест-Енді.