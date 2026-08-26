Руперт Ґрінт повернеться до ролі Рона Візлі з «Гаррі Поттера» в театральній постановці на Бродвеї

Руперт Ґрінт, який зіграв Рона Візлі у всіх восьми фільмах про Гаррі Поттера, повернеться до цієї ролі на Бродвеї. Він приєднається до постановки «Гаррі Поттер і прокляте дитя» у лютому 2027 року, пише Deadline.

Ґрінт гратиме дорослого Рона Візлі протягом 17 тижнів — із 2 лютого до 30 травня 2027 року — у Lyric Theatre в Нью-Йорку. Він замінить Тома Фелтона, який зараз виконує роль Драко Малфоя у виставі та має залишити постановку 3 січня.

«Рон Візлі був частиною мене з 11 років, і я не можу дочекатися, щоб зустрітися з ним знову на цьому етапі життя», — сказав Ґрінт. Актор зазначив, що повернення до персонажа буде для нього особливим, оскільки тепер вони обоє — батьки.

Rupert Grint has joined the cast of “Harry Potter and the Cursed Child” on Broadway, where he'll play an adult version of his iconic role as Ron Weasley.



The actor will appear on Broadway from Feb. 2 to May 30, 2027.https://t.co/KejKXUFNrD pic.twitter.com/U18WwEYvrF — Variety (@Variety) August 26, 2026

Поява Фелтона в «Проклятому дитяті» торік помітно вплинула на касові збори вистави: після його дебюту в листопаді продаж квитків і відвідуваність зросли.

«Гаррі Поттер і прокляте дитя» розповідає історію дорослого Гаррі Поттера та його сина Альбуса, який навчається у Гоґвортсі. Події вистави відбуваються через 19 років після завершення історії, показаної в книгах Джоан Ролінґ.

Ґрінт уже має досвід роботи на Бродвеї — 2014 року він дебютував там у виставі «It's Only a Play». Також актор виступав на лондонському Вест-Енді.