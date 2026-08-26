Помер Тім Каррі — зірка фільмів «Воно» та «Сам удома-2»

Тім Каррі, відомий за ролями містера Гектора у «Сам удома-2» та Пеннівайза в екранізації «Воно» 1990 року, помер у Лос-Анджелесі у віці 80 років. Про це повідомляє Variety.

У 2012 році Каррі переніс важкий інсульт, потім пересувався на кріслі колісному, а останніми роками переважно працював як актор озвучення.

Каррі народився 19 квітня 1948 року в англійському Греппенголлі. Професійну театральну кар'єру розпочав у мюзиклі «Волосся» в Лондоні. Згодом навчався в Бірмінгемському університеті, де здобув ступені з англійської мови та драматичного мистецтва.

Однією з найвідоміших ранніх ролей Каррі став доктор Френк-н-Фуртер — ексцентричний вчений із мюзиклу Річарда О’Браєна «Шоу жахів Роккі Горі». Каррі вперше зіграв персонажа на сцені в Лондоні, а згодом повторив роль у культовій екранізації 1975 року.

Фільм спочатку провалився в прокаті, але згодом став культовим завдяки опівнічним показам. Глядачі під час сеансів вигукували репліки разом із героями, танцювали в залі та приходили в костюмах персонажів.

Утім, його кар'єра далеко не обмежувалася «Шоу жахів Роккі Горі». Каррі грав у фільмах «Енні», «Легенда», «Сам удома-2», «Маппет-шоу: Острів скарбів», «Поліцейський із зарядженим пістолетом» та «Полювання на Червоний Жовтень». Також він зіграв Пеннівайза в телевізійній екранізації роману Стівена Кінга «Воно» 1990 року.

Фанати відеоігор пам'ятають Каррі як прем'єр-міністра СРСР Анатолія Черденка — карикатурного антагоніста з Command & Conquer: Red Alert 3. Образ лиходія закріпився за актором, тому пізніше Каррі зіграв Довікулуса, Імператора Зла в Brütal Legend, де також з'явилися Оззі Озборн та Леммі Кілмістер.

За театральні роботи Каррі двічі номінували на «Тоні» та один раз на премію Лоуренса Олів'є. Він також отримав премію «Еммі» за озвучення Капітана Гака в анімаційному серіалі «Пітер Пен і пірати».

Після інсульту 2012 року Каррі продовжував працювати, переважно озвучуючи мультфільми та відеоігри. У 2016 році він повернувся до «Шоу жахів Роккі Горі» як оповідач телевізійного ремейку, а у 2020-му знову зіграв Френка-н-Фуртера під час благодійної сценічної читки мюзиклу.