Біля Бессарабської площі в Києві облаштують шість наземних переходів — більше не доведеться спускатися у «Метроград»

У Києві біля Бессарабської площі облаштують шість нових наземних переходів, які продублюють підземні маршрути через ТРЦ «Метроград». Ще два наявні переходи реконструюють. Роботи планують розпочати найближчим часом, повідомили у пресслужбі КМДА.

Нові переходи облаштують через бульвар Тараса Шевченка, Бессарабський проїзд, Велику Васильківську та Басейну. На них встановлять світлофори, понизять бордюри, а для людей із порушеннями зору зроблять тактильні смуги та кнопки звукового супроводу. Схему організації дорожнього руху вже затвердили та погодили з патрульною поліцією.

Окремі зміни передбачені на Бессарабському проїзді. Там облаштують додатковий тротуар із боку «Арена Сіті» та наземний перехід уздовж Басейної. Це має створити безпечніший маршрут від бульвару Лесі Українки до Хрещатика та бульвару Тараса Шевченка. Також перерозподілять смуги руху та зроблять регульований заїзд до підземного паркінгу.

Крім того, реконструюють перехід між Бессарабським ринком і Крутим узвозом, впорядкують паркування між ринком та «Арена Сіті» й облаштують місця для автомобілів людей з інвалідністю. Проєкт також передбачає велосипедні переїзди поруч із новими пішохідними переходами.

У результаті навколо Бессарабської площі має з’явитися цілісний наземний безбар’єрний маршрут, яким буде зручніше користуватися людям з інвалідністю, батькам із дитячими візками, літнім людям та іншим маломобільним пішоходам.