У Києві почали демонтувати термінали самообслуговування: яка причина

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Ірина Маймур
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У Києві почали демонтувати термінали самообслуговування.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста.

Прибирають термінали, які встановили без потрібних документів або з дозвільною документацією, в якої вийшов термін дії. Вони погіршують благоустрій Києва, заважають пішоходам і псують естетику столиці.

Перші термінали почали зносити у Печерському районі. Там вже прибрали 10 таких пристроїв.

“Розуміємо, що демонтаж терміналів може дещо ускладнити життя киян, які звикли ними користуватися, але з іншого боку, це покращить благоустрій міста, а пішохідні зони стануть безпечнішими“, – додали у Департаменті.

Прибирати незаконні конструкції продовжать по всьому місту.

Фото: Департамент територіального контролю міста

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Опубліковано: 09 серпня 2024
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