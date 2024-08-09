У Києві почали демонтувати термінали самообслуговування: яка причина

У Києві почали демонтувати термінали самообслуговування.

Про це повідомляє Департамент територіального контролю міста.

Прибирають термінали, які встановили без потрібних документів або з дозвільною документацією, в якої вийшов термін дії. Вони погіршують благоустрій Києва, заважають пішоходам і псують естетику столиці.

Перші термінали почали зносити у Печерському районі. Там вже прибрали 10 таких пристроїв.

“Розуміємо, що демонтаж терміналів може дещо ускладнити життя киян, які звикли ними користуватися, але з іншого боку, це покращить благоустрій міста, а пішохідні зони стануть безпечнішими“, – додали у Департаменті.

Прибирати незаконні конструкції продовжать по всьому місту.

Фото: Департамент територіального контролю міста