У Львові пошкодили антикварну рекламу, що була частиною туристичного маршруту

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Ірина Маймур
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У Львові пошкодили антикварну рекламу, що була частиною туристичного маршруту.

Про це повідомили в ГО “Україна Інкогніта”.

Йдеться про настінну рекламу перук і капелюхів із написами польською і на їдіш. Вони прикрашали фасад будинку на вулиці Веселій, 5.

“Антикварна реклама на вул. Веселій вважалася однією із найцікавіших і гіди її завше включали до своїх маршрутів. Ці капелюхи з написами польською і на їдиш багато хто бачив принаймні в медійних публікаціях так і у соцмережах у звітах туристів про перебування у місті Лева. На жаль про ті капелюхи тепер можна говорити лише у минулому часі", — йдеться у повідомленні.

Рекламу ймовірно зафарбував власник будівлі.

“Цих написів уже немає. Точніше вони під шаром коричневої фарби. Ніби власники зробили клаптик фасаду і затерли пам’ять”, — розповідає Олена Колб.

Вона додала, що на будинку немає охоронного знаку.

"Залишається сподіватися що "господарі" просто зафарбували знамениті малюнки, а не знищили їх перед тим і що сучасні нашарування вдасться відчистити", — додають в Україна Інкогніта.

Фото: Ольга Райнер, “Україна Інкогніта”

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Опубліковано: 09 серпня 2024
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