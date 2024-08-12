Ресторан у Києві з єдиною збереженою мозаїкою Алли Горської виставили на продаж

Ресторан "Вітряк" у Києві з єдиною монументальною роботою художниці-шістедисятниці Алли Горської виставлено на продаж.

Про це повідомила Олена Деньга.

Зазначається, що всі інші роботи мисткині опинилися в російській окупації і були знищені.

"Треба уважно слідкувати, щоб нові власники не знищи цю унікальну мозаїку, яка досі, не має ні таблички, ні консервації", - зазначила вона.

Раніше ми писали, що нові власники легендарного київського ресторану "Вітряк", відкритого ще у 1967 році, погодилися зберегти мозаїку українських художників Віктора Зарецького, Алли Горської та Бориса Плаксія "Вітер".

Фото: Олена Деньга