Ресторан у Києві з єдиною збереженою мозаїкою Алли Горської виставили на продаж
Ресторан "Вітряк" у Києві з єдиною монументальною роботою художниці-шістедисятниці Алли Горської виставлено на продаж.
Про це повідомила Олена Деньга.
Зазначається, що всі інші роботи мисткині опинилися в російській окупації і були знищені.
"Треба уважно слідкувати, щоб нові власники не знищи цю унікальну мозаїку, яка досі, не має ні таблички, ні консервації", - зазначила вона.
Раніше ми писали, що нові власники легендарного київського ресторану "Вітряк", відкритого ще у 1967 році, погодилися зберегти мозаїку українських художників Віктора Зарецького, Алли Горської та Бориса Плаксія "Вітер".
Фото: Олена Деньга
Опубліковано: 12 серпня 2024
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