Російські окупанти знищили у Ялті музей Лесі Українки.

Про це повідомляє "Голос Криму".

Журналісти виявили, що музей припинив своє існування під час огляду культурних установ окупованого півострова.

На початку окупації Криму біля будівлі стояла табличка із написом, що на другому поверсі розміщено "Музей Лесі Українки" та експозицію "Ломикамінь", яка пов’язана з перебуванням поетеси в Ялті. Наразі про Лесю Українку згадок немає.

У 2015 році музей було перейменовано на "Ялтинський історичний музей". Нині тут діють експозиція “Ялта. Століття ХІХ-е (історія, музика та література)” і виставка, присвячена видатному архітектору тієї доби Ніколаю Краснову.

Наразі відвідувачам для огляду пропонують екскурсію чотирма приміщеннями: у вхідному розповідається історія будівлі та частково Ялти, у музичній вітальні розміщена експозиція про музичне життя Ялти на межі ХІХ – ХХ століть, у наступному приміщенні гості слухають розповіді про літературне життя Ялти, а в останньому – про архітектора Краснова, якому присвячено залу.

Про Лесю Українку нагадують маленькі загальні світлини на вітринах, перемішані з Пушкіним, Толстим і Цвєтаєвою, та маленький письмовий столик, за яким вона працювала.

Заступниця постійної представниці президента в АР Крим Ольга Куришко у коментарі Суспільне Крим розповіла , що наразі музей реконструйований. Крім того, окупанти змінили формат експозиції, яка була до початку окупації півострова. Під час реконструкції змінили зовнішній і внутрішній вигляд приміщення. Де розташована експозиція, присвячені Лесі Українці, наразі невідомо.

"Поки є не підтверджена інформація про часткове знищення. Але це прослідковується взагалі в діяльності держави-окупанта. Тобто, експозиція або вивозиться, або знищується", — зазначає Куришко.

Фото: “Голос Криму”