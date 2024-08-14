Дивіться, як у Києві відновлюють після російської атаки пансіонат ветеранів праці

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Ірина Маймур
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У Києві відновлюють після російської атаки пансіонат ветеранів праці.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Заклад пошкодили під час ракетної атаки в травні 2022 року. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Наразі коштом бюджету столиці триває відновлення актової зали. Також проводяться ремонтні роботи на двох поверхах.

Пансіонат повністю утримується коштом Києва і після завершення реконструкції буде готовий прийняти до 300 людей, що потребують підтримки й піклування, зазначила Марина Хонда.

Фото: Марина Хонда

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Опубліковано: 14 серпня 2024
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