Дивіться, як у Києві відновлюють після російської атаки пансіонат ветеранів праці

У Києві відновлюють після російської атаки пансіонат ветеранів праці.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Марина Хонда.

Заклад пошкодили під час ракетної атаки в травні 2022 року. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Наразі коштом бюджету столиці триває відновлення актової зали. Також проводяться ремонтні роботи на двох поверхах.

Пансіонат повністю утримується коштом Києва і після завершення реконструкції буде готовий прийняти до 300 людей, що потребують підтримки й піклування, зазначила Марина Хонда.

Фото: Марина Хонда