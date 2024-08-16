Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень: що хочуть зробити

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Ірина Маймур
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Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Рrozorro.

У музеї, що розташований на провулку Хорива,1, планують планують провести капітальний ремонт і реставрацію.

Загалом планують виконати понад 1000 найменувань робіт. Серед них такі:

  • розчистити цегельні гладкі поверхні й відреставрувати стандартну цеглу;
  • відремонтувати підвал та укриття;
  • відреставрувати фасад будівлі;
  • демонтувати і встановити нові вікна та розширити двері й ворота;
  • очистити від сміття три поверхи, укріпити поверхні стін і облицювати їх поверхні;
  • відремонтувати башти й ґанок;
  • замінити сантехніку;
  • встановити бойлери, системи блискавкозахисту й пожежної сигналізації;
  • провести благоустрій території.

Очікувана вартість робіт — 75 мільйонів 390 тисяч гривень. Ремонт мають виконати до 31 грудня 2026 року.

Фото: Вікіпедія

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Опубліковано: 16 серпня 2024
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