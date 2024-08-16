Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень: що хочуть зробити

Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень.

Про це йдеться на сайті Рrozorro.

У музеї, що розташований на провулку Хорива,1, планують планують провести капітальний ремонт і реставрацію.

Загалом планують виконати понад 1000 найменувань робіт. Серед них такі:

розчистити цегельні гладкі поверхні й відреставрувати стандартну цеглу;

відремонтувати підвал та укриття;

відреставрувати фасад будівлі;

демонтувати і встановити нові вікна та розширити двері й ворота;

очистити від сміття три поверхи, укріпити поверхні стін і облицювати їх поверхні;

відремонтувати башти й ґанок;

замінити сантехніку;

встановити бойлери, системи блискавкозахисту й пожежної сигналізації;

провести благоустрій території.

Очікувана вартість робіт — 75 мільйонів 390 тисяч гривень. Ремонт мають виконати до 31 грудня 2026 року.

Фото: Вікіпедія