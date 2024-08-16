Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень: що хочуть зробити
Нацмузей "Чорнобиль" на Подолі відремонтують за понад 75 млн гривень.
Про це йдеться на сайті Рrozorro.
У музеї, що розташований на провулку Хорива,1, планують планують провести капітальний ремонт і реставрацію.
Загалом планують виконати понад 1000 найменувань робіт. Серед них такі:
- розчистити цегельні гладкі поверхні й відреставрувати стандартну цеглу;
- відремонтувати підвал та укриття;
- відреставрувати фасад будівлі;
- демонтувати і встановити нові вікна та розширити двері й ворота;
- очистити від сміття три поверхи, укріпити поверхні стін і облицювати їх поверхні;
- відремонтувати башти й ґанок;
- замінити сантехніку;
- встановити бойлери, системи блискавкозахисту й пожежної сигналізації;
- провести благоустрій території.
Очікувана вартість робіт — 75 мільйонів 390 тисяч гривень. Ремонт мають виконати до 31 грудня 2026 року.
Фото: Вікіпедія
Опубліковано: 16 серпня 2024
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