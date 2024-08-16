Київський виш уперше увійшов до найтитулованішого світового рейтингу університетів

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Ірина Маймур
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Київський виш уперше увійшов до найтитулованішого світового рейтингу університетів.

Про це повідомляє Міністерство освіти й науки України.

Йдеться про Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Він став першим українським вишем, який увійшов до найтитулованішого світового рейтингу академічних організацій — Academic Ranking of World Universities (ARWU) від незалежної агенції Shanghai Ranking Consultancy.

КНУ визнали одним із тисячі найкращих світових університетів. Він посідає місце в проміжку 901–1000.

ARWU — це найстаріший із глобальних рейтингів, який має стабільну методологію, засновану на шести дослідницьких метриках. Університети класифікуються за кількома показниками академічної чи дослідницької ефективності, включно з випускниками та співробітниками, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса, або високоцитованими дослідниками; роботами, опублікованими в журналах Nature і Science; роботами, індексованими в основних індексах цитування, а також академічною успішністю закладу на душу населення. Заклад із найвищим балом отримує 100 балів, решта — отримують оцінку як відсоток від найвищого балу.

Загалом щороку оцінюється понад 2500 академічних організацій світу, 1000 з яких входять до рейтингу.

Фото: КНУ ім. Тараса Шевченка

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Опубліковано: 16 серпня 2024
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