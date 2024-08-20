Київський концертний простір Bel Etage зачиняють
Київський концертний простір Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві зачиняють.
Про це повідомила команда на своїй сторінці у соцмережах.
Майданчик працював протягом близько 10 років.
“Багато артистів починали з цієї сцени й багато артистів поверталися сюди. У цих стінах ви робили одне одному пропозиції руки й серця, сміялися, плакали й дивилися найкращі події в Україні”, — написала команда у соцмережах.
Причини закриття у Bel Etage не називають, але зазначають, що скоро на цьому місці запустять інший заклад.
Фото: Kyiv Maps
Опубліковано: 20 серпня 2024
В Україні запрацює “Національний кешбек”: яку компенсацію отримуватимуть українці Велодоріжку на Солом'янці, яку обрамили в бордюр, виправили, але “запаяли” кришки люків — активісти Аварійний шляхопровід на Куренівці капітально відремонтують за 388 млн грн Вночі над Україною зійшов Блакитний Супермісяць: фото