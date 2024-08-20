Київський концертний простір Bel Etage зачиняють

Київський концертний простір Bel Etage на вулиці Шота Руставелі в Києві зачиняють.

Про це повідомила команда на своїй сторінці у соцмережах.

Майданчик працював протягом близько 10 років.

“Багато артистів починали з цієї сцени й багато артистів поверталися сюди. У цих стінах ви робили одне одному пропозиції руки й серця, сміялися, плакали й дивилися найкращі події в Україні”, — написала команда у соцмережах.

Причини закриття у Bel Etage не називають, але зазначають, що скоро на цьому місці запустять інший заклад.

Фото: Kyiv Maps