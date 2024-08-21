У Львові хочуть збудувати новий житловий комплекс із десятиповерхівок: візуалізації

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Наталія Габрух
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У Львові на вул. Дж. Вашингтона планують збудувати житловий комплекс із десятиповерхівок та офісний центр.

Відповідну містобудівну концепцію розглянули на архітектурно-містобудівній раді Львова, повідомляє “Твоє місто”.

Ділянка матиме площу 0,7784 га. Там хочуть збудувати комплекс із шести будинків, який формуватиме напів замкнутий двір. Поверховість секцій сягатиме від 7 до 10 поверхів.

“Розуміючи можливість привабливості цього комплексу, замовник готовий облаштувати сквер в межах червоних ліній вулиці Вашингтона”, — зазначив архітектор Микита Макухін.

Також планують запроєктувати дворівневий підземний паркінг на 251 паркомісце, а ще облаштують укриття на 930 людей.

З боку вулиці Дж. Вашингтона буде офісна частина площею 3,5 тисячі м², а також комерційні приміщення на перших двох поверхах. У одній секції будинку вбудують дошкільний навчальний заклад площею у 475 м², у ньому зможуть навчатися близько 40 дітей.

У житловому комплексі планують розмістити 153 однокімнатних квартири, 37 двокімнатних, 29 трикімнатних та одну чотирикімнатну. Загалом у них зможуть проживати 530 осіб.

Фото: “Твоє місто”

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Опубліковано: 21 серпня 2024
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