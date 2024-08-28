У центрі Києва горів флігель історичної садиби Мурашка

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Ірина Маймур
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У центрі Києва горів флігель історичної садиби Мурашка ХІХ століття.

Про це повідомив активіст, який захищав історичну будівлю від реконструкції, математик Олександр Глухов.

“Мала Житомирська 12, флігель, пам'ятка архітектури, сьогодні”, — написав він.

Флігель підпалили невідомі. Пожежу вчасно загасили.

У будівлі жив і працював видатний український художник Олександр Мурашко.

У 2013 році одна з будівель садиби вже горіла.

Як повідомляють у “Мапі Реновації”, садибу на Малій Житомирській, 12-14 збудували в 1913 році. Вона є історичною памʼяткою. Фасадний будинок і флігель на Малій Житомирській 14А, 14Б були споруджені як прибуткове житло. У будинку № 12А мешкав домовласник.

Із встановленням радянської влади садибу націоналізували і переобладнали під комунальні квартири, змінивши внутрішнє планування будівлі. Згодом тут також з'явився Будинок культури сліпих.

Пізніше будівлю передали у приватну власність для побудови замість неї ТРЦ. Навіть був вже виданий дозвіл на знесення садиби разом із сусідніми будинками по Малій Житомирській, 12А та 12А. Із цих сусідніх будівель виселили мешканців, окрім Олександра Глухова та його дочки. Вони відмовились обмінювати квартиру. Тоді Олександр подав заяву у прокуратуру, аби повернути будинки у комунальну власність. Після близько 90 судових засідань по справі будинки повернули місту. У листопаді 2016 року в садибі розпочалися протиаварійні та консерваційні роботи, на які з міського бюджету було передбачено 1,5 млн грн.

Будинок за останні роки почав активно руйнуватись. Нині у ньому провалений дах, відсутня частина перекриттів, вибиті вікна.

У 2020 році в садибі відключили всі комунікації.

У 2021 році стало відомо, що на території садиби Мурашка хочуть створити Міський культурний центр. Зокрема, планували облаштувати музей родини Мурашка, а також творчі студії для дітей і дорослих. Також мали надати нове житло для математика Олександра Глухова. Нині він продовжує жити в будівлі.

Фото: Олександр Глухов; Dimant/Вікіпедія

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Опубліковано: 28 серпня 2024
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