На Лісовому кладовищі відкрили Меморіальний монумент загиблим військовим

У День памʼяті захисників та захисниць, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, на Лісовому кладовищі у Києві відкрили Меморіальний монумент загиблим на фронті киянам.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Він розміщений поруч з алеєю почесних поховань воїнів, які віддали свої життя за свободу і незалежність України. Головний елемент Меморіалу — козацький хрест, що символізує стійкість, вірність принципам та незламність. Рік тому на цьому місці був закладений символічний камінь, що став початком будівництва Меморіалу, який увічнює пам’ять про тих, хто поліг за свободу України.

На території Лісового кладовища поховані 1092 полеглих киян-воїнів. Такий Меморіал також планують відкрити і на міському Берковецькому кладовищі, де поховані 738 воїнів.

Фото: Віталій Кличко