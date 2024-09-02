Ракетний удар по Києву: постраждала мечеть, навчальні заклади і вхід у метро

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Валерія Гуржий
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Рано вранці 2 вересня росіяни завдали ракетного удару по Києву, внаслідок чого пошкоджено будівлі Ісламського культурного центру Духовного управління мусульман Автономної Республіки Крим на Нивках, два навчальні заклади та вхід до станції метро "Святошин".

Про пошкодження мечеті повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, будівля зазнала суттєвих руйнувань. Їй потрібен буде ремонт. Обійшлоя без людських жертв.

Також внаслідок удару постраждала станція метро "Святошин". Про це повідомили у Київському метрополітені. Внаслідок чого було пошкоджено скляне накриття тамбура ліфта, а також вітражне скло над сходами. Наразі тимчасово обмежено вихід з підземного переходу до Берестейського проспекту та залізничної платформи №3. Сама станція працює звичайному режимі.

Також у Святошинському районі внаслідок падіння уламків ракети загорілися 4 автомобілі, двоповерхова будівля складського приміщення, МАФи біля метро "Святошин", а ще пункт приймання вторсировини.

У Голосіївському районі уламки ракети влучили у корпус котельні одного із закладів освіти. У Шевченківському районі також була зафіксована пожежа площі на базі одного з підприємств.

За словами міського голови Києва Віталія Кличка, внаслідок ракетної атаки пошкоджено вікна в двох школах – у Шевченківському та Святошинському районах.

Як повідомляють у КМВА, внаслідок атаки відомо про трьох постраждалих. Одній людинінадали медичну допомогу на місці, а дві людини госпіталізували до лікарні.

Фото: Рефат Чубаров, ДСНС,

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Опубліковано: 02 вересня 2024
ракетний обстріл
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