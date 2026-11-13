Rosalía втретє здобула «Латинську Ґреммі» за альбом року

Іспанська співачка Rosalía стала тріумфаторкою 27-ї щорічної церемонії нагородження «Латинської Ґреммі» (Latin Grammy Awards), яка відбулася ввечері 12 листопада у Лас-Вегасі. Її платівка Lux перемогла в головній номінації «Альбом року», а композиція La Perla здобула нагороду як «Пісня року», пише Associated Press.

Це вже третя перемога співачки в категорії «Альбом року»: раніше вона отримувала нагороди за El Mal Querer (2019) та Motomami (2022).

Платівка Lux поєднує класичну музичну освіту співачки з масштабними оркестровими аранжуваннями та навіяна життєписами жінок-святих. Окрім перемоги, Rosalía також відкрила церемонію треками з нового альбому — La Rumba Del Perdón, La Perla та Dios Es Un Stalker. Отримуючи нагороду за «Пісню року», вона подякувала Мексиці та запросила на сцену співавторів треку — американське тріо Yahritza Y Su Esencia.

Серед інших переможців вечора — пуерториканський артист Daddy Yankee, якого визнали «Людиною року». Бразильська співачка Anitta перемогла в номінації «Найкращий сучасний попальбом португальською мовою» з платівкою Equilibrium, а продюсер Едгар Баррера здобув свою 30-ту статуетку Latin Grammy і став найтитулованішим лауреатом в історії премії, обійшовши Рене Переса.