У роботі сервісів Microsoft стався глобальний збій

Робота сервісів Microsoft 365, зокрема Outlook, Teams, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, OneDrive та ШІ-помічника Copilot, була порушена для мільйонів користувачів у всьому світі. Масштабний збій тривав понад дев’ять годин, а перші спроби компанії відновити сервіси виявилися невдалими, пише CNN.

За даними сервісу відстеження збоїв Down Detector, сплеск скарг зафіксували у четвер близько 20:00 за київським часом. Користувачі із 74 країн надіслали майже 130 тисяч повідомлень про проблеми з доступом. Крім того, збій зачепив конектори, які використовують сервіси штучного інтелекту OpenAI та Anthropic.

У Microsoft припустили, що причиною проблеми стали помилки в налаштуваннях серверів. Компанія намагалася відкотити останні оновлення й обмежити трафік, однак після повернення навантаження відновлені сервери знову виходили з ладу. Станом на ранок п'ятниці найбільше постраждала поштова інфраструктура Exchange (на якій працює Outlook), тоді як чати та дзвінки в Teams працювали стабільніше.

Виконавчий віцепрезидент Microsoft із напряму Copilot Чарльз Ламанна вибачився перед клієнтами за незручності та запевнив, що ознак кібератаки чи зловмисного втручання немає. У компанії додали, що перенаправляють трафік альтернативними маршрутами, тож відновлення доступу для користувачів відбуватиметься поступово.

Це вже не перший подібний інцидент останнім часом — минулого місяця Microsoft повідомляла про збій своєї хмарної платформи Azure, який вплинув на роботу бізнесів у різних галузях по всьому світу.