Світловий меч Дарта Вейдера продали за рекордні $4,8 мільйона

Оригінальний світловий меч Дарта Вейдера, який використовували під час зйомок культової сцени «Я твій батько» у фільмі «Зоряні війни. Епізод V: Імперія завдає удару у відповідь» (1980), продали на аукціоні Heritage Auctions у США за $4,8 мільйона. Це майже вп’ятеро перевищило початкову оцінку експертів, які очікували отримати за лот понад $1 мільйон, пише Associated Press.

Цей реквізит також використовували у стрічці «Повернення джедая» (1983). Продаж встановив світовий аукціонний рекорд для будь-якого екранного реквізиту з франшизи «Зоряні війни», побивши попереднє досягнення — у липні світловий меч і «відрубану руку» Люка Скайвокера пішли з молотка за $3,75 мільйона.

У Heritage Auctions назвали меч Дарта Вейдера «справжнім Святим Граалем» для колекціонерів кіновсесвіту, створеного Джорджем Лукасом. «Це саме той меч зі знімального майданчика. Він із найзнаковішої сцени всієї франшизи», — зазначили там.

Меч Дарта Вейдера став головним лотом тематичних торгів The Ultimate Star Wars Auction, де загалом виставили 27 світлових мечів (зокрема екземпляри Обі-Вана Кенобі та Енакіна Скайвокера з фільму «Помста ситхів»), а також інші раритети — бластер Боби Фетта та руку ляльки магістра Йоди.