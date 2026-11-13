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Помер В’ячеслав Брюховецький — почесний президент Києво-Могилянської академії

Артем Черничко 13 листопада 2026
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12 листопада на 80-му році життя помер Герой України, літературознавець, педагог, громадський діяч, один із засновників Народного Руху України та перший і почесний президент Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслав Брюховецький. Про це 13 листопада повідомили на сторінках вишу в соцмережах.

У 1991 році В’ячеслав Брюховецький ініціював та втілив ідею відродження Києво-Могилянської академії. Під його керівництвом заклад відмовився від пострадянської освітньої спадщини, поєднавши академічні традиції із західними практиками. Університет став першим в Україні повністю україномовним інноваційним вишем з розвиненим студентським самоврядуванням.

Серед ключових освітніх реформ, започаткованих у Могилянці за його участі, — відкриття перших магістерських програм у 1996 році та створення Докторської школи у 2008-му, де запровадили структуровані програми підготовки докторів філософії. Крім того, Академія стала активною учасницею Помаранчевої революції (2004–2005) та Революції Гідності (2013–2014), відстоювала принципи університетської автономії в Консорціумі з університетської автономії (2005–2010).

«Втрата В’ячеслава Брюховецького непоправна для могилянської спільноти й усієї України. Але справа його життя живе. Вона живе у відродженому ним університеті, у людях, яких він об’єднав і надихнув, у цінностях, які він відстоював, а також у майбутньому, заради якого він працював», — зазначили в університеті.

Також за сприяння В’ячеслава Брюховецького у 1993 році на базі Києво-Могилянської академії відкрили Центр сучасного мистецтва Сороса. Інституція діяла у стінах Староакадемічного корпусу університету та відіграла важливу роль у становленні актуального українського мистецтва 1990–2000-х років, підтримуючи молодих художників, кураторські проєкти та міжнародні виставки.

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