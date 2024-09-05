З’явилася мапа закупівель для укриттів київських шкіл і садків: що там можна побачити

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Ірина Маймур
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З’явилася мапа закупівель для укриттів київських шкіл і садків. Її розробили в межах проєкту Dozorro Transparency International Ukraine.

Якщо натиснути на закупівлю на мапі, можна переглянути її деталі: статус, очікувану вартість, підрядника і суму договору, якщо його вже уклали, а також перейти на сторінку закупівлі на Prozorro для деталей.

Згідно з аналізом Dozorrо, з 1 січня до 26 серпня 2024 року провели 678 закупівель, які стосуються капітального чи поточного ремонту укриттів, будівництва нових та їх облаштування на суму 4,3 млрд грн. Із них 537 закупівель вже завершені, сума укладених контрактів — 2,1 млрд грн.

Загалом в Києві мають відремонтувати, побудувати чи облаштувати приблизно 449 укриттів.

За очікуваною вартістю на першому місці Голосіївський район — 932 млн грн, на другому — Дніпровський з 886 млн грн, а на третьому — Дарницький з 863 млн грн.

Фахівці виявили випадки значного завищення цін у дороговартісних закупівлях. Ціни значно відрізняються залежно від району. Наприклад, керамічна цегла в Деснянському районі вартує 12 527,16 грн за 1000 шт., тоді як у Дарницькому районі — лише 7 798,80 грн.

Фото: КМДА

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Опубліковано: 05 вересня 2024
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