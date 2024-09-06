У Львові хочуть звести багатоповерхівку з дитмайданчиками на даху: як вона виглядатиме

У Львові хочуть збудувати багатоповерхівку з дитмайданчиками на даху.

Про це повідомляє “Твоє місто”.

На вулиці Ромашковій, 16 і 16А, планують звести багатоквартирний житловий будинок із підземним паркінгом, при цьому знесуть наявні будівлі. Відповідний містобудівний проєкт розглянули на засіданні архітектурно-містобудівної ради 5 вересня.

Земельна ділянка розташована в зоні Ж-1 Сихівського району, поряд з уже існуючими зблокованими будинками та багатоповерхівкою.

Новий триповерховий будинок буде містити 21 квартиру, а в підземному паркінгу передбачено 21 місце для автомобілів. У паркінгу також передбачено укриття з окремим виходом.

На даху висотки буде технічний поверх, який обладнають для активного використання. Там планують облаштувати дитячі майданчики та спортивний зал, а сама покрівля буде огороджена для безпеки.

Мешканці району раніше виступали проти висотних будинків, але щодо цього проєкту заперечень не було.

Візуалізації: УНІВЕРСАЛ ПРОЕКТ