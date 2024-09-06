У Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі: як він виглядатиме

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Ірина Маймур
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У Києві встановлять пам'ятник Івану Мазепі.

Його розташують на території Києво-Печерської лаври, пише Микола Томенко.

Нещодавно скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов показали, як виглядатиме пам’ятник.

Погруддя Мазепи зобразили без традиційної шапки, з вусами та борідкою. Він стоятиме на колоні з гербом (знаком волинських князів Курцевичів-Гедиміновичів). Наразі пам'ятник ще не завершений, його чекає виливка з бронзи та робота над гранітною основою.

Ініціаторами проєкту стали Максим Остапенко, очільник Національного заповідника "Києво-Печерська лавра", та Фонд "Рідна країна". Реалізацію підтримали Київський університет будівництва та архітектури та Фонд "Залишайся з Україною". Пам'ятник створюється за кошти меценатів, дату встановлення поки не визначили.

У планах також відкриття музею Івана Мазепи в Онуфріївській вежі на території лаври.

Фото: Микола Томенко

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Опубліковано: 06 вересня 2024
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