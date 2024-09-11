В Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори: що вони робитимуть
В Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори.
Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.
Нещодавно він провів зустріч із мовним омбудсменом Тарасом Кременем, на якій він обговорив заходи щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.
Марцінків повідомив, що в місті значно зросло використання російської мови, тому "треба в розумних межах більш агресивно проводити українізацію". Через це планують запровадити мовну інспекцію як громадську ініціативу.
Нині зголосилися бути мовними інспекторами близько 50 осіб, розповів мер під час стріму на YouTube-каналі “Говорить великий Львів”.
Інспектори робитимуть зауваження людям, які говоритимуть російською в публічному просторі. У разі агресивної реакції на зауваження, інспектори будуть звертатися до поліції. Крім того, для них планується проведення спеціальних навчань.
Також міський голова зазначив, що у Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови, і закликав мешканців міста приєднуватися до мовних курсів.
Фото: “Радіо Свобода”