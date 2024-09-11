В Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори: що вони робитимуть

340
Ірина Маймур
share share

В Івано-Франківську можуть з’явитися мовні інспектори.

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

Нещодавно він провів зустріч із мовним омбудсменом Тарасом Кременем, на якій він обговорив заходи щодо популяризації української мови в Україні, зокрема і в Івано-Франківську.

Марцінків повідомив, що в місті значно зросло використання російської мови, тому "треба в розумних межах більш агресивно проводити українізацію". Через це планують запровадити мовну інспекцію як громадську ініціативу.

Нині зголосилися бути мовними інспекторами близько 50 осіб, розповів мер під час стріму на YouTube-каналі “Говорить великий Львів”.

Інспектори робитимуть зауваження людям, які говоритимуть російською в публічному просторі. У разі агресивної реакції на зауваження, інспектори будуть звертатися до поліції. Крім того, для них планується проведення спеціальних навчань.

Також міський голова зазначив, що у Франківську вже діє програма популяризації та захисту української мови, і закликав мешканців міста приєднуватися до мовних курсів.

Фото: “Радіо Свобода”

Підтримуєте ініціативу Руслана Марцінківа?
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 11 вересня 2024
share share
Три проєкти українських студій потрапили у лонглист найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2024 Три проєкти українських студій потрапили у лонглист найкращих інтер’єрів Dezeen Awards 2024 Між станціями метро “Майдан Незалежності” – “Хрещатик” розпочнуть капремонт ескалаторів Між станціями метро “Майдан Незалежності” – “Хрещатик” розпочнуть капремонт ескалаторів Забруднення Десни: “Київводоканал” запевняє, що ситуація контрольована Забруднення Десни: “Київводоканал” запевняє, що ситуація контрольована У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку: деталі У Києві встановлюють пам'ятник режисеру Олександру Довженку: деталі
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.