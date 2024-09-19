В Україні перейменували ще 327 міст і сіл. Новомосковськ тепер Самар, а Красноград – Берестин

В Україні перейменували ще 327 міст і сіл.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

19 вересня Верховна Рада України прийняла постанову про перейменування 327 населених пунктів в рамках декомунізації та дерусифікації.

Однак, з варіанту, за який вчора не проголосувала Рада – вилучили 6 населених пунктів. З неї прибрали міста Южне, Южноукраїнськ, Павлоград, Синельникове, Первомайськ.

За ухвалення цього рішення проголосував 281 народний депутат. Далі постанову повинен підписати Голова Верховної Ради України, після чого документ набуде чинності.

Серед перейменованих населених пунктів є:

Червоноград (Львівська обл.) Шептицький;

Новомосковськ (Дніпропетровська обл.) Самар;

Першотравенськ (Дніпропетровська обл.) Шахтарське;

Первомайськ (Луганська обл.) Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська обл.) Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська обл.) Сіверськодонецьк;

Червоноград (Львівська обл.) Шептицький;

Дружба (Сумська обл.) Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська обл.) Берестин;

Первомайський (Харківська обл.) Златопіль;

Ватутіне (Черкаська обл.) Багачеве.

Перейменування стосуються населених пунктів, назви яких містять російські або радянські наративи, або присвячені московським діячам.

Це перший етап перейменувань, попереду ще близько 200 населених пунктів, назви яких приведуть у відповідність до стандартів державної мови.

Фото: “Твоє Місто”