Без Єсеніна та Станіславського: у Києві перейменували вулиці, парки та сквери

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Валерія Гуржий
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У Києві перейменували назви ще 13 міських об’єктів – серед яких є вулиці, парки, сквери та площа.

Про це повідомили у КМДА.

Де саме та що перейменували:

Дарницький район:

  • вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича.

Дніпровський район:

  • вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

  • вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської;

  • парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву "Гірка Крістера".

Печерський район:

  • вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки.

Святошинський район:

  • парк "Юність" – парк "Гамбурзький";

  • вул. Жовтнева – вул. Сулимівська;

  • вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова;
  • парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

  • вул. Боткіна – вул. Професора Павловського;
  • безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву "площа Північноатлантичного альянсу".

Шевченківський район:

  • пров. Бехтерівський – пров. Варязький;
  • скверу на вулиці Прорізній (між будинками № 3 та № 5) присвоєно назву "Українського радіо".

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Опубліковано: 19 вересня 2024
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