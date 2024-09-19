Без Єсеніна та Станіславського: у Києві перейменували вулиці, парки та сквери

У Києві перейменували назви ще 13 міських об’єктів – серед яких є вулиці, парки, сквери та площа.

Про це повідомили у КМДА.

Де саме та що перейменували:

Дарницький район:

вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича.

Дніпровський район:

вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні.

Подільський район:

вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської;

парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву "Гірка Крістера".

Печерський район:

вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки.

Святошинський район:

парк "Юність" – парк "Гамбурзький";

вул. Жовтнева – вул. Сулимівська;

вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова;

парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького.

Солом’янський район:

вул. Боткіна – вул. Професора Павловського;

безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву "площа Північноатлантичного альянсу".

Шевченківський район: