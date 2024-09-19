Без Єсеніна та Станіславського: у Києві перейменували вулиці, парки та сквери
У Києві перейменували назви ще 13 міських об’єктів – серед яких є вулиці, парки, сквери та площа.
Про це повідомили у КМДА.
Де саме та що перейменували:
Дарницький район:
- вул. Івана Тургенєва – вул. Миколи Волковича.
Дніпровський район:
- вул. Петра Чаадаєва – вулиця Єлизавети Шахатуні.
Подільський район:
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вул. Брюсова – вул. Валентини Радзимовської;
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парку біля кінотеатру Т.Г. Шевченка присвоєно назву "Гірка Крістера".
Печерський район:
- вул. Станіславського – вул. Богдана Ступки.
Святошинський район:
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парк "Юність" – парк "Гамбурзький";
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вул. Жовтнева – вул. Сулимівська;
- вул. Сергія Єсеніна – вул. Скарбова;
- парку на вул. Михайла Котельникова, 26-32 присвоєно ім’я Михайла Реуцького.
Солом’янський район:
- вул. Боткіна – вул. Професора Павловського;
- безіменній площі між вулицями Січеславською та Георгія Кірпи присвоєно назву "площа Північноатлантичного альянсу".
Шевченківський район:
- пров. Бехтерівський – пров. Варязький;
- скверу на вулиці Прорізній (між будинками № 3 та № 5) присвоєно назву "Українського радіо".
Опубліковано: 19 вересня 2024