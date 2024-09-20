Київ — на першому місці у світовому рейтингу забруднення повітря. Над містом густий смог

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Ірина Маймур
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Київ — на першому місці у світовому рейтингу забруднення повітря із індексом 173 AQI.

Про це свідчать дані сервісу IQair.

За даними карти, станом на 09:00 найбільш забрудненими районами столиці є центр міста та Мінський масив.

Місцеві пабліки публікують фото та відео вулиць столиці, вкритих густим смогом. Жителі Києва повідомляють про різкий їдкий запах.

Тимчасове погіршення стану повітря повʼязують з пожежами в екосистемі Київської області у Вишгородському районі.

Станом на 7:00 фіксувалося підвищення концентрації зважених часток (пилу), зазначають у КМДА. Містянам рекомендують закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та за наявності очищувача повітря увімкнути його на максимум.

Фото: Київ Інфо; ТиКиїв

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Опубліковано: 20 вересня 2024
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