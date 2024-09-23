У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан історичної Дачі Брадтмана: що відбувається

У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан, що відділяв сусіднє будівництво від памʼятки архітектури — Дачі Брадтмана, 1914 року.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

“Будівельники розібрали паркан і вже почали складати свої матеріали поруч памʼятки. Вночі до споруди також намагались потрапити невідомі, однак їх вдалось відігнати”, — написав Дмитро Перов.

Він нагадав, що памʼятку історії вже двічі підпалювали. Востаннє пожежа трапилася тут у лютому 2023 року . Місцеві мешканці тоді підозрювали у підпалі поруч розташоване будівництво ЖК Hvoya. ЖК має розміститися на місці памʼятки, за адресою: вул. Юнкерова, 37а.

Садибу, розташовану на вулиці Миколи Юнкерова, 37а, звели на початку XX сторіччя, ймовірно, за проєктом архітектора Едуарда-Фердинанда Брадтмана. За визначенням дослідників, будинок — один із цікаво вирішених зразків дерев’яної дачної забудови. Будівля має стильові ознаки необароко, неокласицизму та неоренесансу, вирізняється унікальним деревʼяним мереживом.

Фото: Дмитро Перов