У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан історичної Дачі Брадтмана: що відбувається

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Наталія Габрух
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У Пущі-Водиці забудовник розібрав паркан, що відділяв сусіднє будівництво від памʼятки архітектури — Дачі Брадтмана, 1914 року.

Про це повідомляє активіст Дмитро Перов.

“Будівельники розібрали паркан і вже почали складати свої матеріали поруч памʼятки. Вночі до споруди також намагались потрапити невідомі, однак їх вдалось відігнати”, — написав Дмитро Перов.

Він нагадав, що памʼятку історії вже двічі підпалювали. Востаннє пожежа трапилася тут у лютому 2023 року. Місцеві мешканці тоді підозрювали у підпалі поруч розташоване будівництво ЖК Hvoya. ЖК має розміститися на місці памʼятки, за адресою: вул. Юнкерова, 37а.

Садибу, розташовану на вулиці Миколи Юнкерова, 37а, звели на початку XX сторіччя, ймовірно, за проєктом архітектора Едуарда-Фердинанда Брадтмана. За визначенням дослідників, будинок — один із цікаво вирішених зразків дерев’яної дачної забудови. Будівля має стильові ознаки необароко, неокласицизму та неоренесансу, вирізняється унікальним деревʼяним мереживом.

Фото: Дмитро Перов

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Опубліковано: 23 вересня 2024
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