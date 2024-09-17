Зеленський підтримав петицію проти забудови Юрковиці

Президент України Володимир Зеленський підтримав петицію щодо створення Національного парку "Пагорби Києва" на Юрковиці та Щекавиці.

З цього приводу Зеленський звернувся до Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України з проханням здійснити підготовку відповідних документів щодо створення національного парку "Пагорби Києва" і внести їх в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України.

Автор петиції – військовослужбовець ЗСУ, 30 ОМБр імені князя Костянтина Острозького Сергій Литвяк закликав “розробити законодавчий механізм стабілізації руху забудовників в Україні”. А для збереження, відтворення та ефективного використання території київських пагорбів, з яких почалась українська державність, розпочати процес створення на цій території національного парку “Пагорби Києва”.

Раніше ми писали, що Київські клуби “Схема”, Closer, Keller та ГО “Спадщина. Київ” закликають підписати петицію проти забудови гори Юрковиця.

Фото: Київська міська рада