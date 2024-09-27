Прокуратура вимагає визнати будівлю на Андріївському узвозі об'єктом культурної спадщини
Прокуратура вимагає визнати будівлю на Андріївському узвозі об'єктом культурної спадщини.
Про це повідомляє пресслужба відомства.
Подільська окружна прокуратура міста Києва подала позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою зобов'язати Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести будинок №26 на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва.
Зокрема, прокурори просять оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини та історичну довідку, а також провести фотофіксацію будівлі. Попри наявні повноваження, Департамент тривалий час не вживає необхідних дій.
Наразі суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.
Зазначається, будинок на Андріївському узвозі, 26 побудований у 1870-х роках, розташований у заповідно-охоронній зоні Центрального історичного ареалу Києва і входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу.
Фото: Київська міська прокуратура