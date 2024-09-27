Прокуратура вимагає визнати будівлю на Андріївському узвозі об'єктом культурної спадщини

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Ірина Маймур
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Прокуратура вимагає визнати будівлю на Андріївському узвозі об'єктом культурної спадщини.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Подільська окружна прокуратура міста Києва подала позов до Київського окружного адміністративного суду з вимогою зобов'язати Департамент охорони культурної спадщини КМДА внести будинок №26 на Андріївському узвозі до Переліку об'єктів культурної спадщини Києва.

Зокрема, прокурори просять оформити Картку виявлення об'єкта культурної спадщини та історичну довідку, а також провести фотофіксацію будівлі. Попри наявні повноваження, Департамент тривалий час не вживає необхідних дій.

Наразі суд відкрив провадження у справі за позовом прокуратури.

Зазначається, будинок на Андріївському узвозі, 26 побудований у 1870-х роках, розташований у заповідно-охоронній зоні Центрального історичного ареалу Києва і входить до історико-культурного середовища Андріївського узвозу.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 27 вересня 2024
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