У Львові відкрили девʼятий McDonald's: де саме
27 вересня у Львові відкрився дев’ятий ресторан McDonald's. Він розташований у ТЦ “Арсен” на проспекті Чорновола, 93.
Про це пише The Village Україна.
Загальна площа нового McDonald's сягає 469,7 м². Тут працюватиме близько 100 працівників. У залі розташовано 127 посадкових місць, а на терасі — ще 126.
Заклад забезпечили генератором, тому він не припинятиме роботу під час відключень світла.
Відвідувачі можуть замовити страви в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися “МакДрайвом”.
Служба доставки “МакДелівері” запрацює за кілька днів після відкриття.
Графік роботи ресторану — з 7:00 до 23:00, “МакДрайву” — з 5:00 до 23:30.
Перший McDonald's у Львові відкрили у листопаді 1999 року, а новий ресторан став 104-м, який працює в Україні.
Фото: The Village Україна