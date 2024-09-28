У Львові відкрили девʼятий McDonald's: де саме

27 вересня у Львові відкрився дев’ятий ресторан McDonald's. Він розташований у ТЦ “Арсен” на проспекті Чорновола, 93.

Про це пише The Village Україна.

Загальна площа нового McDonald's сягає 469,7 м². Тут працюватиме близько 100 працівників. У залі розташовано 127 посадкових місць, а на терасі — ще 126.

Заклад забезпечили генератором, тому він не припинятиме роботу під час відключень світла.

Відвідувачі можуть замовити страви в залі – на касі чи за допомогою терміналів самообслуговування, а також скористатися “МакДрайвом”.

Служба доставки “МакДелівері” запрацює за кілька днів після відкриття.

Графік роботи ресторану — з 7:00 до 23:00, “МакДрайву” — з 5:00 до 23:30.

Перший McDonald's у Львові відкрили у листопаді 1999 року, а новий ресторан став 104-м, який працює в Україні.

Фото: The Village Україна