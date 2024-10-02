Відтепер острови Труханів і Венеціанський перебуватимуть під охороною: деталі

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Ірина Маймур
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Відтепер острови Труханів і Венеціанський перебуватимуть під охороною.

Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Завдяки зусиллям Спеціалізованої екологічної прокуратури були скасовані неправомірно встановлені водоохоронні зони та стометрові прибережні захисні смуги на цих територіях. Відтепер уся територія островів охороняється як прибережна захисна смуга.

"Господарський суд міста Києва задовольнив позов екологічних прокурорів. Судове рішення залишено без змін Північним апеляційним господарським судом та Верховним судом", – зазначають у прокуратурі.

Також зазначається, що встановлення водоохоронної зони штучно спрощувало охоронний режим території водних об’єктів, зокрема передбачало можливість капітальної забудови. А стометрова прибережна захисна смуга створювала хибне уявлення про відсутність цього охоронного статусу на іншій території.

Фото: Київська міська прокуратура

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Опубліковано: 02 жовтня 2024
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