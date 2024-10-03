У Дарницькому районі хочуть облаштувати безшумні трамвайні колії.

Відповідний тендер від “Київпастрансу" з’явився в електронній системі публічних закупівель Prozorro.

Планується закупівля шпал та іншого залізничного обладнання для Дарницького депо, яке розташоване на вулиці Павла Усенка.

Зокрема, буде придбано залізобетонні шпали типу Ш14-1 зі скріпленням PANDROL FASTCLIP FE для трамвайних рейок типу NT1, притискачі з ізоляторами та муфти.

Тендерні пропозиції прийматимуть до 9 жовтня, а вартість оновлення трамвайних колій становить понад 34,3 млн гривень.

Де саме будуть замінені рейки, поки не уточнюється.

Фото ілюстративне: Alltransua