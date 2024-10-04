У Львові відновлюють 100-річний вітражний ліхтар у будинку-пам'ятці

У Львові відновлюють унікальний вітражний ліхтар у будинку-пам'ятці на вулиці Коновальця, 11Б.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Ліхтар розташований у загальному коридорі на першому поверсі. Його почали відновлювати 2 жовтня. Вітражі вже демонтували і перенесли до майстерні для реставрації.

Ініціатива з реставрації належить мешканцям будинку, які самостійно зібрали кошти на відновлення. Матеріали для реставрації надасть ЛКП “Львівський ліхтар”, а самі роботи виконує відома львівська реставраторка Марія Шумська-Барвінок.

Ліхтар є архітектурним елементом, що використовується для освітлення приміщень природним світлом. Вітражний ліхтар у цьому будинку є унікальним прикладом розміщення на рівні холу між першим і другим поверхом, що зустрічається рідко навіть у львівських будівлях.

Окрім відновлення вітражів, реставратори також приведуть до ладу металеву конструкцію ліхтаря, яка постраждала від корозії. Ліхтар додатково оснастять штучним освітленням, що зробить його функціональним навіть у темний час доби.

До реставраційних робіт залучили ветеранів, які використовують свої цивільні навички та знання, сприяючи їхній адаптації до мирного життя. Завершення робіт планується через місяць.

Будинок на вул. Коновальця, 11Б збудували у 1911 році за проєктом архітектора Генрика Орлеана. Він є прикладом раціональної сецесії з багатим декором фасаду та інтер'єру.

Фото: ЛМР