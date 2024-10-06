Каплицю Вітте на Байковому кладовищі хочуть реставрувати: як долучитися
Каплицю Вітте, що знаходиться на Байковому кладовищі у Києві, хочуть реставрувати.
Про це повідомляє благодійна організація Gurtum Charity Foundation.
“Прихований скарб Києва, створений геніальним архітектором Владиславом Городецьким у стилі неоготики, що не має аналогів в Україні. Велична, загадкова і, на жаль, у напівруїні”, — йдеться у повідомленні.
Першим етапом відновлення каплиці стане толока, під час якої:
- очистять навколишню територію від рослин, які руйнують каплицю;
- шукатимуть відбиті елементи навколо мавзолею, щоб зібрати їх і зберегти;
- підготують склеп до консерваційних та майбутніх реставраційних робіт.
Gurtum Charity Foundation закликають усіх охочих долучитися до прибирання. Реєстрація за посиланням.
Коли: 12 жовтня 2024 року, о 10:00
Де: Лютеранська ділянка, Байкове кладовище
Фото: ГО “Україна Інкогніта”
Опубліковано: 06 жовтня 2024
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