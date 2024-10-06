Каплицю Вітте на Байковому кладовищі хочуть реставрувати: як долучитися

71
Наталія Габрух
share share

Каплицю Вітте, що знаходиться на Байковому кладовищі у Києві, хочуть реставрувати.

Про це повідомляє благодійна організація Gurtum Charity Foundation.

“Прихований скарб Києва, створений геніальним архітектором Владиславом Городецьким у стилі неоготики, що не має аналогів в Україні. Велична, загадкова і, на жаль, у напівруїні”, — йдеться у повідомленні.

Першим етапом відновлення каплиці стане толока, під час якої:

  • очистять навколишню територію від рослин, які руйнують каплицю;
  • шукатимуть відбиті елементи навколо мавзолею, щоб зібрати їх і зберегти;
  • підготують склеп до консерваційних та майбутніх реставраційних робіт.

Gurtum Charity Foundation закликають усіх охочих долучитися до прибирання. Реєстрація за посиланням.

Коли: 12 жовтня 2024 року, о 10:00

Де: Лютеранська ділянка, Байкове кладовище

Фото: ГО “Україна Інкогніта”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 06 жовтня 2024
share share
В Україні з'явилася перша аптека, яка продаватиме ліки на основі медичного канабісу: де саме В Україні з'явилася перша аптека, яка продаватиме ліки на основі медичного канабісу: де саме Німецька фотографка презентує у Києві книгу з історіями квір-українців Німецька фотографка презентує у Києві книгу з історіями квір-українців Київ опинився на першому місці за кількістю ДТП в Україні — Опендатабот Київ опинився на першому місці за кількістю ДТП в Україні — Опендатабот Бучанська громада отримала пасажирські автобуси від Праги: запустять новий маршрут Бучанська громада отримала пасажирські автобуси від Праги: запустять новий маршрут
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.