Каплицю Вітте на Байковому кладовищі хочуть реставрувати: як долучитися

Каплицю Вітте, що знаходиться на Байковому кладовищі у Києві, хочуть реставрувати.

Про це повідомляє благодійна організація Gurtum Charity Foundation.

“Прихований скарб Києва, створений геніальним архітектором Владиславом Городецьким у стилі неоготики, що не має аналогів в Україні. Велична, загадкова і, на жаль, у напівруїні”, — йдеться у повідомленні.

Першим етапом відновлення каплиці стане толока, під час якої:

очистять навколишню територію від рослин, які руйнують каплицю;

шукатимуть відбиті елементи навколо мавзолею, щоб зібрати їх і зберегти;

підготують склеп до консерваційних та майбутніх реставраційних робіт.

Gurtum Charity Foundation закликають усіх охочих долучитися до прибирання. Реєстрація за посиланням .

Коли: 12 жовтня 2024 року, о 10:00

Де: Лютеранська ділянка, Байкове кладовище

Фото: ГО “Україна Інкогніта”