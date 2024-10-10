У Дніпрі облаштували дві “віденські” трамвайні зупинки: фото

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Ірина Маймур
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На Соборній площі в Дніпрі облаштували дві “віденські” трамвайні зупинки, повідомляють у телеграм-каналі Urban Dnipro.

Вони розташовані на проїжджій частині в одному рівні з тротуаром, що забезпечує більш комфортну посадку для пасажирів трамвая №1 та інших маршрутів.

Будівництво платформ розпочалося в липні, а у вересні відкрили першу зупинку. Зараз уже працює друга зупинка, що допоможе значно покращити доступність громадського транспорту.

Крім трамвайних платформ, у межах проєкту оновлюють тротуари і облаштовують безбар’єрний простір для людей з інвалідністю.

Роботи планують завершити до 1 листопада, пише "Відомо".

Фото: Urban Dnipro; dp.informator.uа

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Опубліковано: 10 жовтня 2024
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