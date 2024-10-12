Архітектор “Квітів України” виграв суд у справі про авторські права: але є нюанс

Архітектор “Квітів України” Микола Левчук виграв суд у справі про авторські права.

Про це повідомляють у ГО “Зберегти Квіти України”.

10 жовтня Верховний Суд опублікував постанову, якою скасував усі попередні рішення й постанови судів інших інстанцій. Тепер справу передали на розгляд до суду першої інстанції, яка має ретельніше дослідити визначення службового твору та внески співавторів, розподіл прав.

Проте активісти зазначають, що Верховний Суд не відповів на жодне з питань, пов’язаних з правами архітекторів, наприклад:

Чи саме будівля (або тільки креслення) є твором, на які виникають авторські права в архітектора?

Якщо архітектор працював на роботі, то авторські права на архітектурні плани, зокрема немайнові (права на ідею) належать роботодавцю чи ні?

Чи законодавство України захищає архітектурні проєкти та будівлі, які створили у часи УРСР?

Нагадаємо, що будівля “Квіти України” збудована у 1980-х роках у стилі модернізм за проєктом архітектора Миколи Левчука.

У червні 2021 року дівочий виноград, який обвивав будівлю “Квітів України” на Січових Стрільців, 49, зрізав забудовник.

На початку липня 2021 року будівлю почали демонтувати . Тоді небайдужі кияни зупинили роботи.

Згодом будівлю “Квіти України” визнали щойно виявленим об'єктом культурної спадщини.

У березні 2023 року суд відхилив апеляцію з авторського права архітектора будівлі “Квіти України”. Крім цього забудовник хотів стягнути з архітектора 300 000 гривень на судові витрати.

У грудні 2023 року забудовник програв суд проти активіста та повинен був відшкодувати витрати.

Фото: Wikimedia