У Голосіївському парку облаштували нову екостежку: що там є

804
Ірина Маймур
share share

У Голосіївському парку облаштували нову екостежку “Ліс і клімат”.

Про це повідомили в НПП “Голосіївський”.

Маршрут стежки пролягає вздовж схилу долини Голосіївського струмка в центральній частині парку та надає можливість відвідувачам глибше ознайомитися з природою Голосіївського лісу.

Екостежка має на меті розповісти про сучасні проблеми зміни клімату та роль лісів у пом'якшенні їх негативних наслідків. Відвідувачі можуть дізнатися більше про унікальні види дерев, поширені в Голосіївському лісі, та їхню важливість для екосистеми.

Вздовж маршруту встановили стенди з описами дерев, рослин і тварин, які мешкають у парку. Також на стендах розміщені QR-коди, що дозволяють отримати додаткову інформацію про ліс.

Проєкт екостежки був реалізований у рамках ініціативи "Green reconstruction of Ukraine" за сприяння Greenpeace.

Фото: НПП “Голосіївський”

Сподобалась стаття? Постав реакцію!
Увійдіть, щоб залишити реакцію!
Опубліковано: 15 жовтня 2024
share share
Ветеран відкрив благодійну майстерню в Ірпені: що там виготовляють Ветеран відкрив благодійну майстерню в Ірпені: що там виготовляють Дивіться, як на Чернігівщині відновили міст через Десну, зруйнований росіянами Дивіться, як на Чернігівщині відновили міст через Десну, зруйнований росіянами У "Дії" з'явився сканер штрихкодів, завдяки якому можна дізнатися чи нараховується кешбек за товар У "Дії" з'явився сканер штрихкодів, завдяки якому можна дізнатися чи нараховується кешбек за товар На Київщині запрацювала “Мобільна служба підтримки” для ветеранів: які послуги доступні На Київщині запрацювала “Мобільна служба підтримки” для ветеранів: які послуги доступні
Журнал великого міста. Видання про міську культуру - найцікавіші новини, люди, події та місця Києва, Одеси і Львова.
© 2015…2024 БЖ. Усі права захищені. Використання матеріалів сайту можливе лише з дотриманням правил републікації

Сайт може містити контент, не призначений для осіб молодше 16 років.