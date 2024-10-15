У Голосіївському парку облаштували нову екостежку: що там є

У Голосіївському парку облаштували нову екостежку “Ліс і клімат”.

Про це повідомили в НПП “Голосіївський”.

Маршрут стежки пролягає вздовж схилу долини Голосіївського струмка в центральній частині парку та надає можливість відвідувачам глибше ознайомитися з природою Голосіївського лісу.

Екостежка має на меті розповісти про сучасні проблеми зміни клімату та роль лісів у пом'якшенні їх негативних наслідків. Відвідувачі можуть дізнатися більше про унікальні види дерев, поширені в Голосіївському лісі, та їхню важливість для екосистеми.

Вздовж маршруту встановили стенди з описами дерев, рослин і тварин, які мешкають у парку. Також на стендах розміщені QR-коди, що дозволяють отримати додаткову інформацію про ліс.

Проєкт екостежки був реалізований у рамках ініціативи "Green reconstruction of Ukraine" за сприяння Greenpeace.

Фото: НПП “Голосіївський”