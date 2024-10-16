Як змінилася ціна на оренду київських квартир у жовтні: деталі

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Наталія Габрух
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У жовтні зросли ціни на оренду квартир у Києві.

Про це йдеться у матеріалі Новини.LIVE.

За даними ЛУН, середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві станом на початок жовтня — 16 тисяч грн, а двокімнатної — 24 тисячі грн. При цьому за місяць орендна плата за однокімнатні квартири у столиці зросла на 6,6%, а за двокімнатні — на 20,6%.

Найдорожче орендувати однокімнатну квартиру у Печерському (35 500 грн), Шевченківському (25 000 грн) та Голосіївському (20 000 грн) районах. Найменш дорогі однокімнатні квартири можна орендувати у Дніпровському, Дарницькому (15 000 грн), Святошинському (13 000 грн) та Деснянському (10 000 грн) районах.

Двокімнатні квартири у Києві також найдорожчі у Печерському (50 100 грн), Шевченківському (33 400 грн) та Голосіївському (28 000 грн) районах. Дешевше такі квартири можна винайняти у Дніпровському, Святошинському (16 300 грн) та Деснянському (12 000 грн) районах.

Серед найдорожчих трикімнатних квартир, як і раніше, лідирують Печерський (66 800 грн), Шевченківський (50 100 грн) та Голосіївський (40 000 грн) райони. Найменш дороге житло такого типу можна знайти у Дніпровському (25 000 грн), Дарницькому (22 000 грн) та Святошинському (20 000 грн) районах.

За даними платформи оголошень з оренди та купівлі житла M2bomber, у жовтні 2024 року медіанна орендна плата за однокімнатну квартиру склала 16 149 грн, за двокімнатну — 24 019 грн, а за трикімнатну — 33 592 грн.

У 2024 році ціни на оренду квартир у Києві поступово зростають. За 6 місяців вартість оренди в столиці зросла на 50,03%.

Фото: Новини.LIVE

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Опубліковано: 16 жовтня 2024
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